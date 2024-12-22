لوك غريب للفنان محمد لطفي في فيلم "من أيام الجيزة"

يظهر النجم محمد لطفي ضمن أحداث فيلم "من أيام الجيزة"، الذي يلعب بطولته النجم إياد نصار، ويشاركهم عدد من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل وحاتم صلاح وايه سماحة، وضيوف شرف من بينهم محمد ممدوح والنجمة القديرة ميمي جمال.

وكشفت كواليس العمل عن ظهور مميزة لمحمد لطفي، بشكل مُختلف تمامًا عنه، حيث يظهر بلحية بيضاء كثيفه، ونظارة نظر، ويرتدي ملابس كلاسيكية في أغلب أحداث الفيلم، حيث يظهر لطفي في شخصية رجل فيلسوف، تجمعه الأحداث بالشخصية التي يلعبها إياد نصار في العمل.

تفاصيل فيلم “من أيام الجيزة”

وانتهى المخرج مرقس عادل خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم من أيام الجيزة، ولم يكشف بعد عن موعد طرحه بالسينمات، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في شوارع محافظة الجيزة، حيث يتناول الفيلم الفروقات بين المناطق الشعبية والمناطق السكنية الفاخرة "الكمبوندات"، وذلك داخل مدينة الجيزة.