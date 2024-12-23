محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة الميدانية لمخالفات البناء وإزالتها الفورية

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جانب للحدث
جانب للحدث

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  أنه لا تهاون لردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن، مشيرًا إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر  العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

واستمرارًا للجهود التي تبذلها الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد مخالفات البناء والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، حرصًا على حق الدولة وحق المواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب البلوك، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة الكرايم وتمت الإزالة بمعدات قرية أبو صوير البلد، وتمت الإزالة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بأبوصوير وحماية الأراضي الزراعية بالجمعية الزراعية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية لحجرة غير مكتملة البناء، على مساحة ٢٠ متر، بعزبة منشية عصمت.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تنفيذ إزالة فورية لسور (بناء دون ترخيص)، على مساحة ٧٥ متر، بقرية أبوعاشور.

و في حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لسقف الدور السابع علوى دون ترخيص بشارع الدقهلية والمدارس بمنطقة عرايشية مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات السالف ذكرها.

محافظ الإسماعيلية الأراضي الزراعية ازالة التعديات

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