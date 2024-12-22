ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بمطار سوهاج

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران شركة العربيةو القادمة من الشارقة رحلة رقم G9 617، اشتبه ابوزيد خلف ابوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب و ا_ ناصر جمال عبدالعال رثيس قسم الامن الحمركى وا _ احمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة في احد الركاب مصرى الجنسية. لظهور الارتباك عليه ولقصر مدة سفره وعدم تناسب عدد حقائبة مع الفترة التى قضاها خارج البلاد وبسؤالة عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أو محظورة اجاب بالنفى وبعرض الامر على الاستاذ طلعت احمد اسماعيل... مدير جمرك مطار سوهاج امر بتحقيق الاشتباة وتشكيل لجنة من ا _ اسماعيل احمد احمد وا _ احمد محمد امين وا _ حشمت محمد شيبة الحمد ... مامورى التفتيش وبرئاسة ا _ ابوزيد خلف ابوزيد... وفى حضور ا_ ناصر جمال عبدالعال رئيس قسم الامن الحمركى وا _ احمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة،لتفتيش حقائب الراكب ،،،، وبتفتيش حقائب الراكب من قبل اللجنة المشكلة، فتبين وجود "عدد 50 انبوبة من لدائن ( مستلزمات طبية ) وعدد 502 زجاجة مستحضرات تجميل ( طلاء اظافر ) بين طيات ملابسة داخل حقائبه وقدر قيمة التعويض الجمركى بمبلغ 495200 جنية مصرى.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2024 بعد العرض على السيد الاستاذ _ عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. وقام بتحريره ا _ محمد امين حافظ