السعودية تخسر بثلاثية أمام البحرين في خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز المنتخب البحريني على نظيره السعودي 3 - 2 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس الخليج في نسخته 26 في الكويت.

نتيجة مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26

وتقدم المنتخب البحريني عن طريق مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، قبل أن يضيف مهدي الحميدان الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 73 سجل مصعب الجوير هدف السعودية الأول، لكن البحرين عادت للتقدم من خلال محمد مرهون بعد ثلاث دقائق فقط، وفي الدقيقة 86 سجل صالح الشهري هدف السعودية الثاني من ضربة جزاء.

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وكانت مباريات الجولة بالمجموعة قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأحد، حيث فاز المنتخب العراقي، حامل اللقب، على نظيره اليمني 1 - صفر.

 

البحرين الجولة الأولى الخليج السعودية والبحرين السعودية المنتخب البحريني

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