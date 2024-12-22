تامر عاشور يحصد 2 مليون من خلال أغنية "ياه"
احتل المطرب تامر عاشور، المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “ياه” الذي طرحها قبل 3 أيام واختتم بها عام 2024، حيث اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 3.
أغنية “ياه” من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.
وجاءت كلمات أغنية “ياه”:
ياه عالسنين المسروقين
مني ف هواه
عالفاضي ياه
خانّني الجمال
والقلب شال
أوجاع تُقال
و ياريت ينساه
ده أذاه
خان ليه
شاف إيه مني
ما يقول اللي شافه
بدّيه خير طول عمري
وكمان ده اعترافه
بسهوله
إديته عمري وباعه
إديته سري وذاعه
وكشفلي إيه جواه
ف نواياه
ياه
على الوقت فات
بين حلفانات
باطله وكلام
قاله ولغاه
ومن الآلام
ييجي العلام
درس الختام
ف حكايتي معاه مأساه