تامر عاشور يحصد 2 مليون من خلال أغنية "ياه"

احتل المطرب تامر عاشور، المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “ياه” الذي طرحها قبل 3 أيام واختتم بها عام 2024، حيث اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 3.

أغنية “ياه” من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية “ياه”:

ياه عالسنين المسروقين

مني ف هواه

عالفاضي ياه

خانّني الجمال

والقلب شال

أوجاع تُقال

و ياريت ينساه

ده أذاه

خان ليه

شاف إيه مني

ما يقول اللي شافه

بدّيه خير طول عمري

وكمان ده اعترافه

بسهوله

إديته عمري وباعه

إديته سري وذاعه

وكشفلي إيه جواه

ف نواياه

ياه

على الوقت فات

بين حلفانات

باطله وكلام

قاله ولغاه

ومن الآلام

ييجي العلام

درس الختام

ف حكايتي معاه مأساه