فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King يحصد ما يقرب من 3 ملايين

الفجر الفني
بوابة الفجر

أستطاع فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King، تحقيق إيرادات عالية أمس الخميس، في دور العرض المصرية، ونجح في اعتلاء قمة شباك تذاكر الأفلام الاجنبية على مدار الـ 4 أيام الماضية حيث حصد قرابة 748 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادته في 2 مليون و762 ألف جنيه خلال أربعة أيام من عرضه.

 

قصة فيلم “سيمبا”

 

تدور قصة الفيلم في إطار الأنيميشن حول «سيمبا» بعد تتويجه ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده «موفاسا» طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد «تاكا»، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

 

يتكون طاقم عمل الفيلم من مجموعة من النجوم الذين يقومون بالأداء الصوتي «voice over» لشخصيات آرون بيبر،كيلفن هاريسون جونيور،سيث روجان، بيلي إيشنر، جون كاني،مادس ميكلسن، ثاندي نيوتن، بلو أيفي كارتر، كيث ديفيد، دونالد جلوفر،أنيكا نوني روز، إخراج باري جينكينز،تأليف جوناثان روبرتس وإيرين ميكي.

The Lion King الأفلام الأجنبية ثاندي نيوتن دور العرض المصرية مجموعة من النجوم مادس ميكلسن

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