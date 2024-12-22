منتخب السعودية يسقط أمام البحرين بثلاثية في كأس الخليج العربي 26

الفجر الرياضي
السعودية والبحرين
السعودية والبحرين

سقط منتخب السعودية في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره البحريني في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 26.

ملخص مباراة السعودية والبحرين

وانطلقت صافرة بداية مباراة السعودية والبحرين برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل مهدي عبد الجبار الهدف الأول للبحرين صنعه له الحميدان في الدقيقة 19 وعاد الحميدان بالهدف الثاني في الدقيقة 38 وانتهى الشوط الأول 2/0.

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تشكيل السعودية الرسمي أمام البحرين في كأس الخليج العربي 26

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التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وارتطمت كرة الشهراني بالعارضة في الدقيقة 71 وسجل مصعب الجوير الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 73 وعاد مرهون بالهدف الثالث في الدقيقة 76 صنع الرميحي وسدد الشهري ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 3/2.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط

السعودية البحرين السعودية والبحرين كأس الخليج العربي خليجي 26 كأس الخليج العربي 26
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