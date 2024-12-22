ملخص أهداف مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط منتخب السعودية في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره البحريني في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 26.

ملخص أهداف مباراة السعودية والبحرين

وسجل مهدي عبد الجبار الهدف الأول للبحرين صنعه له الحميدان في الدقيقة 19.

وعاد الحميدان بالهدف الثاني في الدقيقة 38 وسجل مصعب الجوير الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 73.

وعاد مرهون بالهدف الثالث في الدقيقة 76 صنع الرميحي.

وسدد الشهري ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 3/2.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:-
1- البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط
 

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