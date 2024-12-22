تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بالفيوم يسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة

شهد طريق طامية السرب الزراعي، بمحافظة الفيوم، حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وصفت حالاتهم بالحرجة. هذا وقد وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، حيث اصطدمت الدراجتان وجهًا لوجه، مما أدى إلى إصابات بالغة للمصابين.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طامية السرب الزراعي. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طامية إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متنوعة، من بينها كسور وكدمات، نتيجة التصادم المباشر بين الدراجتين الناريتين بسبب السرعة الزائدة.

دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام. وأكدت المصادر الطبية أن المصابين يخضعون للكشف الطبي والأشعة والفحوصات اللازمة داخل قسم العناية المركزة، لتقديم الرعاية الطبية المناسبة لحالاتهم.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث. ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه تحذيرات بضرورة الالتزام بقواعد السرعة الآمنة لتفادي وقوع المزيد من الحوادث المماثلة.