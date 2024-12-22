"روح".. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان "روح" وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها مع المخرج شادى قاسم، حيث تعتبر هى رابع أغنيات ألبومه الجديد الذى يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات، وانتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".

وكان بتشان، طرح منذ اسابيع قليلة أغنية "من غير زعل"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم، ومن كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها فى اليونان.

ومن قبل طرح أغنية "قتال"، والتى تم تصويرها فى اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

وكان الفنان أحمد بتشان قد قام بتصوير عدد من اغنياته على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذى وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu، وانتاج مشترك بين "هاي واي "، و"نجوم وريكوردز".

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات وتم طرح الاغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

أحمد بتشان استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلًا عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التى اقتربت من الوصول لـ 100 مليون مشاهدة، وغيرها من الاغنيات.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.



