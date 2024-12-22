مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية عن تحطم طائرة خاصة في ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.

ووقع الحادث بعد دقائق من إقلاع الطائرة من مطار كانيلا في الولاية المذكورة، يوم الأحد.



وقد وصل حاكم الولاية أدواردو ليتي إلى مكان الكارثة لمتابعة عملية الإعاثة، موضحا أنه لا يوجد ناجون من بين من كانوا على متن الطائرة، على ما يبدو، وأن الأعمال جارية لحماية السكان المحليين.



وقد سقطت الطائرة على مبان في المدينة، وأظهرت مقاطع الفيديو من المكان نشوب حريق.

وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية بأن سقوط الطائرة دمر مبنى محل تجاري للأثاث وفندقا، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا من نزلاء الفندق بجروح. وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت الطائرة، التي أقلعت متجهة إلى مدينة ساو باولو في جنوب شرقي البرازيل، تابعة لرجل الأعمال لويس كلاوديو سالغيرو غاليازي.

وحسبما أفادت قناة G1 البرازيلية نقلا عن سلطات ولاية ريو غراندي دو سول، فإن غاليازي كان على متن الطائرة وهو من بين ضحايا الحادث