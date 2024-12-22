كاف يحدد مواعيد مباريات بيراميدز الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

الجولة الرابعة: بيراميدز × الترجي التونسي، يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء، استاد الدفاع الجوي

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حمد إبراهيم يتحدث بعد التعادل مع بيراميدز

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حمد إبراهيم: الإسماعيلي كان الأقرب للفوز على بيراميدز لو حالفنا التوفيق

الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي × بيراميدز، يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء، استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

الجولة السادسة: بيراميدز × دجوليبا المالي، يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء، استاد الدفاع الجوي.

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