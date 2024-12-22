عاجل.. جروس يحدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك حدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جروس يحدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي في الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "طالب جروس التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر يلعب بكلتا قدميه فضلًا على أن يكون مميزًا فى ضربات الرأس ويسجل من أنصاف الفرص".

واختتم: "شدد جروس فى شروطه على أن يصنع اللاعب الأجنبي الفارق مع الزمالك، ولا يكون التعاقد معه لمجرد الظروف التى تخدم النادي من الناحية المادية".