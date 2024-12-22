بجمبسوت باللون الأسود.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة بوسي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة بوسي

وتألقت بوسي، بجمبسوت باللون الأسود ذات أكمام طويلة ونسقت معها بوط طويل باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ الذي يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة لفتت أنظار الجمهور إليها وإلى مدى أناقتها في إختيار إطلالتها.

بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تعليقات الجمهور على منشور بوسي

وأنهالت التعليقات على منشور بوسي كالتالي: "عسل، قمر، الملكة بوسي، انت احلى من القمر، وغيرها الكثير من التعليقات التي لاقت فيها حب الجمهور إليها.

آخر أعمال بوسي الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.



كلمات أغنية "دنيا جديدة" لبوسي



لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

وأنا مش معاك الكون هلاك

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية