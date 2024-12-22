لأول مرة.. تعرف على موعد انطلاق "عالماشي" على نتفليكس

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه صورة لبوستر فيلم "عالماشي"، وعلق على منشوره قائلًا: "فيلم عالماشي، نتفيلكس 12-31، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

لأول مرة.. تعرف على موعد انطلاق "عالماشي" على نتفليكس

أحداث فيلم "عالماشي"

تدور الأحداث في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف للحظة.

أبطال فيلم "عالماشي"

فيلم عالماشي من بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج يوسف الطاهر.

كما يحضر الفنان علي ربيع لفيلم "الصفا الثانوية بنات" الذي يشارك في بطولته فيلم "الصفا الثانوية بنات" علي ربيع ومحمد ثروت واوس اوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف.



و الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي ومن تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح والذي من المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.