بالصور.. صابر الرباعي يحتفل بزفاف نجله إسلام بحضور نجوم الفن

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي حضور حفل زفاف إسلام نجل صابر الرباعي، وسط الأهل والاصدقاء والشخصيات البارزة.

حفل زفاف نجل صابر الرباعي

وقدم الحفل الفنانان رامي عياش وسعد رمضان، فقرات غنائية أضافت مزيدًا من البهجة والإثارة إلى الأجواء، كما شارك الفنانين والمشاهير العروسين فرحتهم.

إطلالة العروسان

تألق العريس إسلام نجل صابر الرباعي ببدلة كلاسيكية فاخرة، فيما سحرت العروس الحضور بفستان زفاف مميز صُمم خصيصًا لها، وأضفى تصميمه الأنيق والفخم هالة من الجمال على الأمسية. وبدت العروس في كامل أناقتها.

اخر اعمال صابر الرباعي

طرح مؤخرا المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا”، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد والذى يستعد لطرحه خلال موسم الصيف ويخوض به تجربة الإنتاج لأول مرة، الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

كلمات اغنية الباشا

الباشا ابو وردة في خده

بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده

وماشوفتش زيه اتنين

من كتر العظمة يعدي

قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي

ماهو برضه الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم

لجماله دون مجهود

علي سنجة عشره وبارع

راسي في حتته وكبير

لما بينزل في الشارع

تترص الناس طوابير

للباشا للباشا

تترص الناس طوابير

الباشا ياناس متربي

ع العز وع الاتيكيت

ببصم وبقول بالعربي

أنا من قلبي اتشديت

شبعان لف وبتسوح

والباشا يا ناس تقلان

ده أنا من حيرتي وأنا مروح

بتلخبط في العنوان

الباشا أما بيتكلم

وكانه بيعزف عود