يوفنتوس يحقق فوزًا بشق الأنفس على مونزا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
مباراة يوفنتوس ومونزا
مباراة يوفنتوس ومونزا

انتهت منذ لحظات أحداث مواجهة يوفنتوس ومونزا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة يوفنتوس ومونزا في الكالتشيو

وحقق اليوفي فوزا هاما على نظيره مونزا، بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الكالتشيو، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب يو باور.

افتتح اليوفي أولى أهداف اللقاء عن طريق الأمريكي وستون مكيني في الدقيقة 14، من صناعة زميله تيون كووبمبينيرز.

txt

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

txt

صلاح يسجل ثنائية وليفربول يسحق توتنهام هوتسبير بسداسية في الدوري الإنجليزي

ثم عادل المدافع الإيطالي صامويل بيرينديلي النتيجة لصالح مونزا في الدقيقة 22، من تمريرة زميله أندريا كاربوني.

وفي الدقيقة 39، أحرز نيكولاس جونزاليس هدف الفوز لصالح يوفنتوس، من صناعة مانويل لوكاتيلي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 31، في المركز السادس، بينما يتذيل مونزا ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.

أهداف اللقاء الجولة السابعة عشر الدورى الايطالى مواجهة يوفنتوس مسابقة الدوري الإيطالي يوفنتوس يوفنتوس ومونزا

مواد متعلقة

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على توتنهام والقنوات الناقلة

نجم مانشستر سيتي يكشف مشكلة الفريق.. هذا هو خطأ الجميع
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. سبيكة 10 جرام BTC تتجاوز 48 ألف جنيه

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

السويحلي الليبي: محمود علاء هو من طلب فسخ عقده.. وكنا قريبين من ضم السولية