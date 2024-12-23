السويحلي الليبي: محمود علاء هو من طلب فسخ عقده.. وكنا قريبين من ضم السولية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف وليد الترهوني المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، عن كواليس فسخ التعاقد مع المحترف المصري محمود علاء مدافع الفريق.

وقال الترهوني في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "محمود علاء من أفضل اللاعبين على المستوى الاحترافي والأخلاقي وأود أن أشكره على الفترة القصيرة التي قضاها معنا".

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محمود علاء يكشف سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي

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وتابع: "محمود علاء كان لديه مشكلات عائلية وكان يعود إلى مصر كثيرا وهو من طلب فسخ تعاقده معنا".

وأضاف: "كان لدينا تخوف من أن يكون هناك عروض لمحمود علاء ولكن اكتشفنا أن الأمر مشكلات عائلية فقط لذلك أحترمنا رغبته وتم فسخ العقد بالتراضي".

وأتم: "نستهدف ضم لاعبين من الدوري المصري في الانتقالات الشتوية، وكنا قريبين جدا من ضم عمرو السولية من الأهلي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة توقفت ويمكن أن يحدث أي شئ الفترة المقبلة".

الانتقالات الشتوية الدوري المصري السويحلي الليبي المحترف المصري عمرو السولية كرة محمود علاء

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السويحلي الليبي: محمود علاء هو من طلب فسخ عقده.. وكنا قريبين من ضم السولية