وليد صلاح الدين: احترام كباتن الأهلي واجب والجمهور لا يعاتب إلا من حبه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علّق وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، على هتافات جمهور الأهلي ضد اللاعبين في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال استضافته في برنامج "هاتريك" مع الإعلامي محمد المحمودي على قناة أون تايم سبورت 2، قال وليد: "كنت أتمنى أن يكون عتاب الجمهور للفريق ككل وليس موجهًا لأفراد بعينهم، خاصة أن كباتن الأهلي عبر التاريخ يتمتعون بمكانة خاصة يجب احترامها. أُعجبت بثبات محمد الشناوي في مواجهة الانتقادات، حيث أظهر هدوءًا انفعاليًا كبيرًا".

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وأضاف وليد: "رسالتي للاعبين أن الجمهور لا يُعاتب ولا يُخاصم، فهو عاشق للكيان ولا يطلب شيئًا سوى الفرح. كان على اللاعبين التوجه للجمهور بعد المباراة لإنهاء القصة، لكنهم لم يخطئوا ولم يردوا على الهتافات".

واختتم قائلًا: "عتاب الجمهور دليل على حبه الكبير للاعبين، فهو ينتقد التقصير وليس الخسارة. قدم كل ما لديك في الملعب، وستجد الجمهور يقدّرك حتى لو لم تحقق الفوز".

 

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