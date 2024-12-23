أبرز كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. غضب جماهيري وإصابة نجم الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحداثًا مثيرة خارج الملعب وداخله، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة كبيرة 6-1.

غضب الجماهير قبل البداية

txt

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

txt

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة


تعرض لاعبو الأهلي لهجوم جماهيري أثناء عملية الإحماء، وذلك نتيجة الخسارة السابقة أمام باتشوكا المكسيكي، بالإضافة إلى تصريحات بعض اللاعبين التي أثارت استياء الجماهير خلال الأيام الماضية.

توتر أفشة على الدكة


ظهر صانع ألعاب الفريق، محمد مجدي أفشة، في حالة توتر واضحة أثناء جلوسه على دكة البدلاء خلال الشوط الأول، حيث ظل واقفًا طوال الـ45 دقيقة الأولى.

إصابة رضا سليم


شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إصابة جناح الأهلي، المغربي رضا سليم، على مستوى الركبة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله بالجنوب إفريقي بيرسي تاو.

رفض الاحتفال مع الجماهير


رغم الفوز الكبير، غادر لاعبو الأهلي أرض الملعب مباشرة بعد المباراة، دون الاحتفال مع الجماهير، وذلك كرد فعل على الهجوم الذي تعرضوا له قبل انطلاق اللقاء.

 

استاد القاهرة أبطال إفريقيا الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اصاب الاهلي وشباب بلوزداد المغربي رضا سليم دوري أبطال أفريقيا غضب جماهيري مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

مواد متعلقة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه أمام شباب بلوزداد

عاجل.. كولر يعلق على اكتساح شباب بلوزداد وموقف لاعبي الأهلي من سباب الجمهور
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي، وشباب بلوزداد، يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. سبيكة 10 جرام BTC تتجاوز 48 ألف جنيه

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

السويحلي الليبي: محمود علاء هو من طلب فسخ عقده.. وكنا قريبين من ضم السولية