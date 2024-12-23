وحدات سكنية للشباب بـ 600 ألف جنيه.. محافظ بورسعيد يستعرض هدايا الدولة للمواطنين في عيد بورسعيد

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وحدات سكنية للشباب
وحدات سكنية للشباب في أبراج بـ 600 ألف جنيه.. محافظ بورسعيد

أعلن محافظ بورسعيد عن إطلاق مشروع وحدات سكنية جديدة للشباب بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه، وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لحل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المحافظة، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي.


وأوضح المحافظ أن رئيس الوزراء قد صدق على إنشاء 139 برج سكني في الحي الإماراتي، حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع، وستكون تكلفة الوحدة 600 ألف جنيه بمساحة 75 مترًا، مع إمكانية سداد القيمة على مدى 20 عامًا بفائدة 8%.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتوفير سكن ملائم للشباب، ويدعم جهود التنمية في المحافظة. ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد، والذي يمثل ذكرى هامة في تاريخ المدينة.


وتسعى محافظة بورسعيد دائمًا إلى تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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