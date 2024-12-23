محمود علاء يفاضل بين ثلاث عروض بعد رحيله عن السويحلي الليبي

قرر محمود علاء، مدافع الزمالك السابق ونادي السويحلي الليبي، فسخ تعاقده مع النادي بعد مرور جولتين فقط من الدوري الليبي، بسبب تأخر انطلاق المسابقة واختلاف وجهات النظر مع المدير الفني فتحي جبال.

وفي تصريحاته الصحفية، أوضح علاء أنه يمتلك حاليًا ثلاثة عروض من أندية داخل مصر وخارجها، ويقوم بالمفاضلة بينها لحسم وجهته النهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2025.

وكان علاء قد انضم إلى السويحلي بداية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الزمالك، بعقد لمدة موسم قابل للتجديد، إلا أنه لم يشارك في أي من المباراتين الماضيتين بالدوري الليبي، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل والبحث عن تجربة جديدة.