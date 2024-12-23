محافظ بورسعيد يعلن حل أزمة الرتش: "أنا بكح تراب"

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محافظ بورسعيد يعلن
محافظ بورسعيد يعلن حل أزمة الرتش: "أنا بكح تراب"

 

أعلن محافظ بورسعيد عن اتخاذ خطوات فورية لحل أزمة الرتش التي تواجه المحافظة، حيث صرح قائلًا: "أنا بكح تراب.. أجيب منين؟"، معبرًا عن الصعوبات التي تواجهها المحافظة في معالجة هذه المشكلة، وذلك خلال  احتفالات بورسعيد بالعيد القومي.


وأوضح المحافظ أن التكلفة المقدرة للتخلص من الرتش تصل إلى 70 مليون جنيه، وقد تم تقديم طلب لرئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة والذي وجه وزارة الإسكان بسرعة التدخل لحل الأزمة، وذكر أنه تحدث مع المسؤولين في وزارة الإسكان، وأكد أن الوزارة ستتولى إزالة الكميات الكبيرة من الرتش، بينما ستقوم المحافظة بإزالة الكميات الصغيرة باستخدام معداتها الخاصة.

كما أعلن المحافظ أنه قد حدد الموقع والطريق المؤدي إلى المكان الذي سيتم التخلص فيه من الرتش، مؤكدًا على استعداد المحافظة للقيام بهذا العمل.

وكشف المحافظ أيضًا أن المسؤولين عن المعدات في عهد المحافظ السابق تم إحالتهم إلى النيابة قبل رحيله، وأوضح أنه بدأ في إصلاح المعدات، حيث تم صرف 9 مليون جنيه لهذا الغرض، ولفت إلى أن تكلفة كاوتش اللودر الواحد تبلغ 300 ألف جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة والمحافظة على تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

البنية التحتية المحافظة حل الأزمة وزارة الإسكان نظيفة

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