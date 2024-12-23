شادي محمد يوضح حقيقة أزمته في مباراة الأهلي ضد بالم هيلز بدوري الكرة النسائية

أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق والمشرف على الكرة النسائية بالنادي، أن ما يُثار حول افتعاله أزمة خلال مباراة الفريق أمام بالم هيلز غير صحيح، مشددًا على التزامه بالعمل في هدوء واحترام الجميع.

وخلال حديثه في برنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت، قال شادي: "الفريق كان فائزًا بنتيجة 11-0، فما الداعي لافتعال مشكلة؟ هناك ألعاب تتسم بالعنف، ودوري هو حماية اللاعبات وحماية الفوز".

وأضاف: "نحترم المنظومة بأكملها ولا نسعى للدخول في صراعات. بالرغم من أننا في أول موسم بالكرة النسائية منذ ثلاثة أشهر ونصف، إلا أننا حققنا نجاحًا كبيرًا ونطمح للمزيد".