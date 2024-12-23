محافظ بورسعيد يعلن توفير 50 ألف فرصة عمل بمصانع جديدة

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ارشق في أي شغلانة..
"ارشق في أي شغلانة".. محافظ بورسعيد يعلن توفير 50 ألف فرصة ع

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن تصديق الفريق كامل الوزير على إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحات تتراوح بين 200 إلى 1000 متر مربع، حيث من المقرر أن يتم تسليم المجمع بعد انتهاء عمليات البناء خلال 6 أشهر، وأوضح المحافظ أن المشروع سيضم 500 مصنع، مما سيوفر نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة خلال نفس الفترة.

وأكد المحافظ أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه هو توفير العمالة، حيث أعرب عن قلقه من عدم تقدم الشباب للعمل في المصانع.


وفي هذا السياق، قال: "ارشق يا ابني في أي شغلانة"، مشيرًا إلى أهمية التحلي بالعزيمة والبحث عن الفرص المتاحة، وشارك المحافظ تجربته الشخصية، حيث ذكر أنه عمل لسنوات طويلة ونام على التراب حتى وصل إلى منصب المحافظ.

وشدد المحافظ على أنه لا ينبغي أن يكون خريج البكاليوس عائقًا أمام العمل في أي وظيفة، مطالبًا الشباب بضرورة الاجتهاد والانخراط في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.


تأتي هذه المصانع في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في محافظة بورسعيد.

جاء خلال خلال كلمة محافظ بورسعيد في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

احتفالات المحافظة الفريق كامل الوزير تحسين مستوى المعيشة شباب للعمل وفي هذا السياق

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