انتشال جثه لشخص مجهول الهويه بترعه بمركز سوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بانتشال جثه طافية بترعه بمركز سوهاج، تبين لرجل بكامل ملابسة فى العقد السادس من العمر، ولا يوجد ثمة إصابات.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة طافيه بترعه بدائرة المركز.


تم إنتشال الجثة " بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه  وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها ولم يعثر بملابسه علي ثمة أوراق تفيد شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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