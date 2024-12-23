سعر الذهب الآن في مصر

يتوقع عدد من الخبراء يتوقعون استقرار أسعار الذهب نسبيا في الفترة القادمة، بسبب توقعات تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، فهذه التوقعات تسببت في انخفاض سعر الذهب العالمي، وتبعها انخفاض سعر الذهب المحلي.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي أسعار الذهب، اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3763 جنيها للشراء، والبيع 3753 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.





سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المصباحية في محلات الصاغة ليسجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات في الصاغة المصرية إلى مستوى 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 18

حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره في ختام التعاملات ليسجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا خلال التعاملات الختامية ليسجل 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل خلال التعاملات النهائية اليوم الأحد إلى مستوى 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة المصرية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.