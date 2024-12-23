اتحاد الكرة يرشح خمسة خبراء أجانب لرئاسة لجنة الحكام في مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقيه ترشيحات لخمسة خبراء أجانب لتولي منصب رئيس لجنة الحكام، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير التحكيم المصري.

ووفقًا لمصدر داخل الاتحاد، فإن من بين الأسماء البارزة التي تم ترشيحها لهذا المنصب، السويسري ماسيمو بوساكا، البلجيكي فرانك دبلكير، والإنجليزي مارك كلاتنبرج، الذي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الدولية.

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يأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة للتحكيم المصري، بعد الانتقادات التي تعرض لها الحكام في الفترة الأخيرة.

ويركز اتحاد الكرة على تحسين مستوى الحكام المصريين وتطوير أدائهم عبر تطبيق أحدث الأنظمة التحكيمية.

من المتوقع أن يسهم تعيين خبير أجنبي في تعزيز مستوى التحكيم المصري على الصعيد الدولي، مما يعكس رغبة الاتحاد في تحسين جودة كرة القدم في مصر بشكل عام.

 

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