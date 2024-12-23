مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة شمال سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج،السيطرة على نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة، بمركز المراغه شمال محافظة سوهاج، سبب خلافات الجيرة، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، سبب خلافات الجيرة، ووقوع إصابات بين الطرفين.

طرفيها كل من طرف اول  :-  
المدعو" جمال.ص. م"  35 سنه عامل 00 مصابًا جرح قطعي بفروة الرأس  ، والده المدعو" صلاح. م.م" س- سن 65 بالمعاش 00 مصابًا اشتباه كسر باليد اليسري، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

طرف ثان كل من:-  
المدعو "محمد.ع. م" 32 سنه عامل مصابًا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، والده المدعو "عبد الجابر. م.م " 67 سنه عامل مصابًا " كدمه بالذراع الأيمن، وتم نقلهما لمستشفي المراغه المركزي، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني " سكين " وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، عصا شوم " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيره.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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