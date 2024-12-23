ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الدور الأول

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

نجح ليفربول في خطف صدارة الدوري الإنجليزي مع نهاية الدور الأول برصيد 36 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة وجاء آرسنال في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

في حين تراجع مانشستر سيتي للمركز السادس برصيد 27 نقطة كما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن

1 - ليفربول 36 نقطة

2 - تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتنجهام فورست 31 نقطة

5- أستون فيلا 28 نقطة

6 - مانشستر سيتي 27 نقطة

7 - نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8 - بورنموث 25 نقطة

9 - برايتون 25 نقطة

10 - فولهام 24 نقطة

11 - توتنهام 23 نقطة

12 - برينتفورد 23 نقطة

13 - مانشستر يونايتد 22 نقطة

14 - ويستهام يونايتد 20 نقطة

15 - كريستال بالاس 16 نقطة

16 - إيفرتون 15 نقطة

17 - ليستر سيتي 14 نقطة

18 - إيبسويتش تاون 12 نقطة

19 - وولفرهامبتون 9 نقاط

20 - ساوثهامبتون 5 نقاط