محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 17

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في خطف صدارة صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 15 هدف بينما تراجع النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 13 هدف حتى الآن وجاء كول بالمر نجم تشيلسي في المركز الثالث برصيد 11 هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن

1 - محمد صلاح - ليفربول - 15 هدف

2 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 13 هدف

3 - كول بالمر - تشيلسي- 11 هدف

4 - اليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 10 أهداف

5 - برايان مبيومو - برينتفورد - 10 أهداف

6 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 10 أهداف

7 - نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 9 أهداف

8 - ماتيوس كونها - وولفرهامبتون - 9 أهداف

9 - جيمس ماديسون - توتنهام - 8 أهداف

10 - يوان ويسا - برينتفورد - 8 أهداف