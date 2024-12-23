ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي بعد نهاية الدور الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تألقه مع الريدز في الموسم الحالي، فبعد احتلاله صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 15 هدف، يحتل الفرعون المصري قائمة ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.


نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين في فوز الحمر على توتنهام بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

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صلاح يسجل ثنائية وليفربول يسحق توتنهام هوتسبير بسداسية في الدوري الإنجليزي


كما أصبح محمد صلاح اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 11 مساهمة وجاء بوكايو ساكا نجم آرسنال في المركز الثاني برصيد 10 مساهمات.


بينما يحتل أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 6 تمريرات حاسمة متساويًا مع كلا من كول بالمر نجم تشيلسي وسون هيونج مين نجم توتنهام.

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