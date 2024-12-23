رباعي المنتخب الأوليمبي على أعتاب لاحتراف في أوروبا بعد تألقهم المحلي

يبحث عدد من لاعبي الدوري المصري الممتاز عن فرصة للاحتراف في أوروبا بعد تألقهم في المباريات المحلية، مما جذب أنظار الأندية الأوروبية التي تتابعهم عن كثب.

من أبرز هؤلاء اللاعبين:

إبراهيم عادل



رغم العروض الأوروبية التي تلقاها، أبرزها من نادي خيتافي الإسباني، يرفض مسؤولو بيراميدز رحيل إبراهيم عادل في يناير المقبل، ويفضلون تأجيل أي خطوة للاحتراف الأوروبي حتى نهاية الموسم، على أن يتم الموافقة على العرض المناسب الذي يتوافق مع تطلعات النادي التجارية.

أحمد نبيل كوكا



يتجاهل الأهلي فكرة بيع أحمد نبيل كوكا في فترة الانتقالات الشتوية، رغم تلقيه عروضًا من أندية في بلجيكا والبرتغال. ورفض المدير الفني مارسيل كولر رحيله، حيث تمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، على أن يتم النظر في احترافه لاحقًا.

حسام عبد المجيد



يتلقى حسام عبد المجيد مدافع الزمالك عدة عروض خارجية بعد تألقه في الفترة الماضية. ومع ذلك، لم يحسم اللاعب قراره بعد، حيث يركز حاليًا على تطوير مستواه مع الزمالك ومنتخب مصر.

محمود صابر



يُفضل محمود صابر، لاعب سموحة المعار من بيراميدز، الاحتراف الخارجي على الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن الاحتراف في أوروبا يساهم بشكل كبير في تطوير أداء اللاعب. وقد جذب صابر الأنظار بتألقه مع سموحة ومنتخب مصر.