محافظ بورسعيد يعلن عودة تمثال دليسيبس إلى المدينة

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محافظ بورسعيد يعلن
محافظ بورسعيد يعلن عودة تمثال دليسيبس إلى المدينة

 

أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي عن عودة تمثال دليسيبس إلى بورسعيد، بعد فترة من الجدل حول مسألة عودته.


وأكد المحافظ أن إعادة التمثال تعتبر خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز مكانة بورسعيد كوجهة سياحية.

 

وأعرب عددا من المواطنين عن تفاؤلهم بأن عودة تمثال دليسيبس ستضيف بعدًا تاريخيًا وثقافيًا للمدينة، مما يشجع السياح على زيارة بورسعيد واستكشاف تراثها الغني.


وعلى الرغم من وجود آراء متباينة بين المواطنين بشأن عودة التمثال، إلا أن المحافظ أشار إلى أهمية تكامل الآراء المختلفة في بناء مستقبل المدينة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السياحة في بورسعيد وجذب المزيد من الزوار المحليين والدوليين، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز من الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة.

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