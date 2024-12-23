أصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بطريق دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، حادث سير سيارة أجرة، بقيادة المدعو "محمد" 24 سنه سائق، اختلت عجلة القيادة بيدة ما أدى إلى انحراف السيارة واصدامة بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث سير، أثناء سير السيارة أجرة قيادة المدعو "محمد. س. ع" 24 سنه سائق ومقيم دائرة المركز علي الطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدي إلي إنحرافه وإصطدامه بالحاجز الخرساني علي جانب الطريق.

نجم عن الحادث إصابة كل من:-

قائد السيارة سحجات وكدمات باليدين، مستقلي السيارة المدعوة "حمدية.ع.م "55 سنه ربة منزل ومقيم دائرة المركز جرح رضي بالوجه ، المدعوة "سميه. ا. ع " 25 سنه مدرسة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج كسر بالذراع الأيمن ، المدعوة "شريفه. ا.م "47 سنه ممرضه ومقيمه دائرة المركز كسر باليد اليمني وكدمه بالوجه، المدعو" محمد. ع.ع "37 سنه مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم كدمه بالفخذ الأيسر والأنف وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزي.

أفاد قائد السيارة والمصابين، بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.