إيناس عز الدين تشعل السوشيال ميديا بفيديو طريف برفقة ابنتها على تيك توك: كوميديا عائلية تلقى إعجاب الجمهور

شاركت الفنانة إيناس عز الدين متابعيها عبر منصة "تيك توك" بفيديو عفوي ومضحك برفقة ابنتها، حيث ظهرتا وهما تقلدان مشهداً كوميدياً شهيراً بطريقة مرحة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي حقق انتشاراً واسعاً خلال ساعات قليلة، كشف جانباً جديداً من شخصية الفنانة بعيداً عن أدوارها الدرامية المعتادة، إذ أظهرت خفة دمها وحبها لقضاء أوقات ممتعة مع عائلتها.

وظهرت إيناس في الفيديو وهي تتفاعل بحماس مع ابنتها، التي ورثت عنها روح الدعابة، حيث قاما بتقديم مشهد تمثيلي ساخر بأسلوب مرح ومتقن. التفاعل بين الأم وابنتها لم يكن فقط مضحكاً، بل عكس أيضاً العلاقة المميزة بينهما، مما أثار تعليقات إيجابية من الجمهور الذين أشادوا بجانبها الإنساني والعائلي.

وعلى الفور، انهالت التعليقات من جمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني. كتب أحد المتابعين: "إيناس عندها طاقة كوميدية رائعة، لازم تجرب نفسها في أدوار كوميدية أكثر"، فيما علق آخر: "علاقة جميلة بين أم وابنتها، الفيديو يجنن!".

كما تفاعل العديد من زملائها في المجال الفني مع الفيديو بإعجاب، معبرين عن دعمهم لإظهار هذا الجانب العفوي من حياتها.

من جانبها، شكرت إيناس جمهورها على التفاعل الكبير مع الفيديو عبر منشور على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مؤكدة أن قضاء الوقت مع عائلتها هو مصدر السعادة والراحة بالنسبة لها. وأضافت: "أحب أن أشارك جمهوري لحظات البساطة والمرح التي أعيشها مع ابنتي. شكراً لكل من شجعنا ودعمنا".

يُذكر أن الفنانة إيناس عز الدين تعد واحدة من أبرز النجمات في الدراما المصرية، حيث قدمت العديد من الأدوار المؤثرة التي حظيت بإشادة النقاد والجمهور. ومع ذلك، يظهر أنها لا تمانع من استكشاف منصات جديدة مثل تيك توك لتقريب المسافات بينها وبين جمهورها، مما يضيف طابعاً عصرياً وشخصياً إلى تواجدها الفني.

الفيديو الطريف أثبت أن إيناس عز الدين ليست فقط فنانة موهوبة، بل أيضاً أماً مرحة قريبة من عائلتها، وجمهورها ينتظر المزيد من هذه اللحظات التي تجمع بين الضحك والبساطة.