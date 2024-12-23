خاص.. درة تكشف عن أعمالها المقبلة

خلال الفترة الماضية انضمت درة إلى عالم الإخراج النسائي والذى يتواجد بها عدد قليل من النساء وعلى الرغم من قلة عددهم إلا إنهم استطاعوا تحقيق نجاح باهر وظهورهن مميز لتأتى درة وتستكمل هذه المسيرة، حاور الفجر الفنى الفنانة درة والتى كشفت لنا عن تجربتها الإخراجية و عن حقيقة تركها التمثيل قائلة “ أنا مازالت فى التمثيل ولم أقرر أن اعتزل التمثيل وانتبه للإخراج أو غيره”.

الفنانة درة ومحررة الفجر الفنى أميرة محمد

وأردفت “ وعُدت إلى السينما مرة أخرى بالفيلم التونسي ” صاحبك راجل “ الذى طرح مساء أول أمس ٢١ ديسمبر، وانتظر مسلسل ” إثبات نسب “ و” الذنب ".

أما عن الإخراج “ سعيدة بتجربة الإخراج وفيلم “وين صرنا” وخاصةً إن أول تجربة كانت عن فلسطين برغم صعوبة الأمر وصعوبة تصوير مشاهد حقيقية من داخل فلسطين الإ أن بمساعدة مصور بفلسطين قام بتصوير المشاهد الحقيقية من الداخل وأوجه إليه الشكر والامتنان ”