ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تستكمل اليوم الإثنين، باقي مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

منافسة نارية على صدارة جدول الكالتشيو

ويستعد فيورنتينا لخوض مواجهة أمام أودينيزي، على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

وتختم فعاليات الجولة السابعة عشر، بمواجهة قوية بين إنتر ميلان وكومو، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين.

ويتصدر أتالانتا ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 40 نقطة، من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة فريق نابولي، والذي يمتلك في رصيده 38 نقطة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز، قبل مباريات اليوم الإثنين.

ترتيب جدول الدوري الإيطالي

▪︎1- اتالانتا | 40 نقطة | 17 مباراة.

▪︎2-نابولي | 38 نقطة | 17 مباراة.

▪︎3-إنتر ميلان | 34 نقطة| 15 مباراة.

▪︎4-لاتسيو | 34 نقطة | 17 مباراة.

▪︎5-فيورنتينا | 31 نقطة | 15 مباراة.

▪︎6-يوفنتوس | 31 نقطة | 17 مباراة.

▪︎7-بولونيا | 28 نقطة | 16 مباراة.

▪︎8-إيه سي ميلان | 26 نقطة | 16 مباراة.

▪︎9-أودينيزي | 20 نقطة | 16 مباراة.

▪︎10-روما | 19 نقطة | 17 مباراة.

▪︎11- إمبولي | 19 نقطة| 17 مباراة.

▪︎12-تورينو | 19 نقطة | 17 مباراة.

▪︎13- جنوى | 16 نقطة | 17 مباراة.

▪︎14-ليتشي | 16 نقطة | 17 مباراة.

▪︎15-كومو | 15 نقطة | 16 مباراة.

▪︎16- هيلاس فيرونا | 15 نقطة | 17 مباراة.

▪︎17-بارما | 15 نقطة | 17 مباراة.

▪︎18-كالياري | 14 نقطة | 17 مباراة.

▪︎19-فينيزيا | 13 نقطة | 17 مباراة.

▪︎20-مونزا | 10 نقاط| 17 مباراة.

 

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