‏وزير الخارجية الأردني يزور دمشق اليوم ويعتزم لقاء الجولاني

عربي ودولي
بوابة الفجر

‏يزور وزير الخارجية الأردني، العاصمة السورية دمشق اليوم ويعتزم لقاء زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

عاجل- الأهلي يلقن شباب بلوزداد درسا قاسيا بسداسية ويحافظ على زعامته الإفريقية

‏وزير الخارجية الأردني يزور دمشق اليوم ويعتزم لقاء الجولاني

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

أحمد زعيم.. صوت الإبداع الذي يحلّق في سماء الفن العربي

‏مصادر فلسطينية: مقتل 11 فلسطينيا ليل أمس خلال غارات جوية إسرائيلية على منطقة تقع غرب مدينة خان يونس