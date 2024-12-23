محافظ أسيوط يتفقد مصنعًا للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين مصنعًا للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وذلك في إطار جولاته الميدانية للمناطق الصناعية لتقديم أوجه الدعم للمصانع والمشروعات القائمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الإستثمار وتهيئة الأجواء أمام المستثمرين الجادين وتذليل أية عقبات قد تواجههم بما يسهم في تطوير الصناعات المحلية، وزيادة فرص العمل، ويعزز القدرة التصديرية للمصانع ورفع معدلات النمو وتوفير العملة الأجنبية

ورافقه خلال الجولةالدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمهندسة وفاء محروس مديرة إدارة الاستثمار، وضاحي عبد الله عليوة مدير المنطقة الصناعية بعرب العوامر

وحيث إستقبل المحافظ اللواء مجدى يوسف العجار رئيس مجلس إدارة شركة الترا ميديكال للمستلزمات الطبية واصطحبهم في جولة تفقدية لأقسام المصنع ومنها قسم التصنيع وقسم التعقيم وأقسام الغرف المعقمة المختلفة وأقسام تجميع وتغليف المنتج النهائي وقسم الطباعة واستمع إلى شرح تفصيلي عن المصنع ومراحل الإنتاج والتطور بالمصنع منذ إنشاؤه وحتى الآن من شادي العجار نائب رئيس مجلس الإدارة الذي أوضح أن المصنع مقام على مساحة 12 ألف متر مربع ويعد من أكبر المصانع في الشرق الأوسط ويصدر منتجاته إلى 75 دولة عربية وأجنبية فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي من المستلزمات الطبية والدوائية وبجودة وكفاءة المنتجات التي تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة والكفاءة وتم منح الشركة شهادة الجودة والتميز الأيزو الطبي 13485 وأيزو نظم الإدارة 9001 وشهادة إمكانية التصدير للإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توفير أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد القسم الجديد وهو خاص بتصنيع ال PVC Raw material وهو يعتبر أول مصنع يتم فيه تصنيع الخامات الأولية PVC medical Grade في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط بصفة عامة حيث أن مصنع ألترا هو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذى يقوم بتصنيع وإنتاج وتجميع الكانيولا بالكامل بخطين إنتاج عدا الإبرة يتم استيرادها من اليابان وألمانيا والهند.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوي في التنمية الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الإقتصادي ومن ثم توفير فرص العمل للشباب لافتًا إلى سعي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو استقطاب المزيد من الإستثمارات وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتحسين البيئة الإستثمارية خلق ميزة تنافسية لجعل الإقتصاد المصري أكثر إنتاجية وهو ما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، معربًا عن سعادته وفخره بكل منتج محلي ينافس نظيره العالمي مثل تلك المنتجات والمستلزمات التي تخرج من صعيد مصر إلى الدول الأجنبية.

وأوضح أبو النصر أن المحافظة تذخر بالمقومات الطبيعية والبشرية سواء من ناحية موقعها المتميز ومناخها المعتدل أو شبكة الطرق الإقليمية والمحلية التي تتمتع بها أو مهارة شبابها أو إنتاجها المتميز من المحاصيل مما يساهم في التصنيع الزراعي داعيًا المستثمرين نحو الإستفادة من تلك المقومات والمساهمة في إستكمال النهضة التي تشهدها محافظات الصعيد والنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري بالمحافظة.