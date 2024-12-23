كريم رمزي ينتقد محمد رمضان وكهربا عقب تصرفهما في مباراة شباب بلوزداد.. يجب رحيلهما

وجه الإعلامي كريم رمزي انتقادا لاذعا للثنائي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، واللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بسبب ما بدر منهما عقب انتهاء مباراة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس.

كريم رمزي يفتح النار على محمد رمضان وكهربا

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان كان يجب أن يشكر جماهير الأهلي بدلا من أن يطلب من اللاعبين ألا يذهبون لتحية الجماهير عقب المباراة"

وأضاف:" جماهير الأهلي فعلت ما لم يتمكن محمد رمضان من فعله، وهو حماس اللاعبين ومهاجمتهم من أجل العودة إلى مستواهم مرة أخرى، وتحقيق الفوز".

واستكمل:" محمد رمضان يعرف قيمة جماهير النادي الأهلي، وكان يسجل مع الأهلي في الماضي هاتريك، وفي المباراة التي يليها عندما كان يهدر انفراد، كانت الجماهير تهاجمه بشدة؛ وأرى أنه غير مناسب لهذا المنصب".

وعن محمود كهربا، أوضح كريم رمزي:" مع احترامي للاعب، ولكن ما هو تاريخ كهربا مع النادي الأهلي، اللاعب لم يقدم أي شئ يذكر حتى الآن مع الفريق، وهو مستمر مع النادي حتى الآن بسبب الجماهير".

وأتم كريم رمزي:" لدي معلومة أن كهربا سيرحل عن النادي الأهلي، في الفترة القادمة، لأن مع مستوى وسام أبو علي، بات من الصعب تواجده داخل النادي، وعندما ينتقل إلى أي ناد آخر لن يجد الجماهير تدعمه؛ بسبب موقفه عقب المباراة".