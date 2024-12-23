"بحضور وكيل الرياضة" تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع عددا من الكيانات الشبابية بالمحافظة



التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين مع مجموعة من الشباب من مختلف الفئات العمرية التي تمثل الكيانات الشبابية بالمحافظة وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع مختلف فئات المجتمع لتعزيز الحوار والتواصل وتوحيد الرؤى نحو مستقبل أفضل وفي إطار رؤية المحافظة لتعزيز التواصل مع الشباب وتفعيل دورهم في بناء المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب إيمانًا بدورهم في تحقيق التنمية وبناء الوطن ونهضته وفقًا لرؤية مصر 2030

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة ووفد المجلس المرافق لها والذي انضموا للقاء خلال زيارتهم للمحافظة والدكتور مينا عماد نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وحيث بدأ محافظ أسيوط اللقاء بالترحيب بالشباب، وتأكيده أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وقيادة المستقبل مشيدًا بمبادراتهم المختلفة التي تسهم في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ومحاربة الأفكار الهدامة حيث أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ولا بد من تمكينهم وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات قائلًا الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الأفكار السلبية التي قد تؤثر على إستقرار المجتمع، ونحن نعوّل على وعي شبابنا في بناء مستقبل مشرق لوطننا

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، دور المجلس في حماية حقوق الأطفال والأمهات، وتوفير بيئة داعمة للنشء والشباب مشيرة إلى جهود المجلس في تنفيذ برامج توعوية تستهدف تعزيز قيم المواطنة والتنمية البشرية، مع التركيز على دعم الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع كما استعرضت أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس، مثل برامج الحماية من العنف ضد الأطفال، ودعم الأمهات العاملات، وتعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال والشباب ودعت الشباب الحاضرين إلى التعاون مع المجلس في نشر الوعي بقضايا الأمومة والطفولة والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المحافظ والشباب، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المهمة، منها تعزيز فرص العمل، تحسين الأوضاع الإجتماعية والخدمية كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى استعراض أهم الأفكار والمبادرات التي يمكن تنفيذها لتعزيز دور الشباب في التنمية المحلية.

وأشار اللواءهشام أبوالنصر إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل مستعرضًا بعض المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها في القرى وتعمل المحافظة على دعمها وتطويرها مثل تدوير مخلفات الموز لإنتاج السماد السائل بديل للأسمدة الأزوتية وصناعة الألياف والتي تستخدم في صناعة المنسوجات فضلًا عن تدوير مخلفات البلاستيك وصناعة المنتجات اليدوية من ألياف النخيل بالإضافة إلى صناعة الأثاث من جريد النخيل مؤكدًا دعم القدرة التنافسية والاقتصادية، مما ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظة، والخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الشباب، مثل قلة فرص العمل، والحاجة إلى دعم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر للشباب الحاضرين مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا لتلقي الأفكار والمبادرات من الشباب، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمقترحاتهم ورؤيتهم المستقبلية، وتطلعه إلى تحقيق تعاون مثمر بين جميع الأطراف لصالح الوطن داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة

كما أعرب الشباب الحاضرين عن شكرهم لمحافظ أسيوط لاهتمامه بآرائهم ودعمه المستمر لهم، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة الفاعلة في تطوير المحافظة وتحقيق التقدم والازدهار.