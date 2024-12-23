حالة الطقس اليوم الاثنين 23-12-2024 في محافظة قنا

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بوابة الفجر


تنشر بوابة "الفجر" اليوم الاثنين، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 10 درجات، والكبرى 22 درجة. 
الظواهر الجوية

وتستعرض اليكم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرئها كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأضافت هيئة الطقس أن حالة الطقس المتوقعة اليوم، من محتمل تواجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، كما أشارت هيئة الأرصاد أن يوجد طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ومن المحتمل وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 20% تقريبًا، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

مصطلحات هيئة الأرصاد
وتوقعت أيضًا هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:
القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: قنا، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

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