رفع 350 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة الصناعية

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حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات  بالمنطقة الصناعية والتي تجري تحت إشراف الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة،وأوضح أنه تم رفع 350 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار.

وأكد "مرزوق " أن أعمال رفع المخلفات بالمنطقة الصناعية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات فيها ودعما للصناعات والاستثمار وحفاظا على البيئة العامة والمظهر الحضاري بالمنطقة،مشيرا إلى أن حملات النظافة تجري في مختلف المراكز والمدن التي تحتاج إلى دعم بالمعدات إلى جانب أعمال النظافة اليومية المعتادة.

شملت الحملة أعمال،نقل المخلفات البلدية إلى المدفن الصحي بتشغيل 12 معدة،بالاضافة إلى 4 سيارات كسح مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية،كما تمت متابعة أعمال شركة النظافة المتعاقدة بالمنطقة لجمع ونقل المخلفات، كما جري تقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى وغسل البلدورات وكنس الأتربة ورفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة الصناعية في إطار التعليمات التي وجه بها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عند زيارته للمنطقة.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،تجري الحملة بإشراف عام من اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، ومتابعة محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير المركبات والصيانة بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، ومتابعة ميدانية من  فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، سامح سعد مسئول جهاز النظافة.

حملات نظافة

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