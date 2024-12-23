محافظ أسيوط: مواصلة رفع كفاءة الطرق والشوارع بالأحياء والمراكز

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جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 


 


أكد اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على مواصلة رفع كفاءة الطرق والشوارع بالأحياء والمراكز وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والتي من بينها قطاع الطرق مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال رصف شوارع منطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث تم وضع الطبقية الإسفلتية النهائية عن طريق وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف وبمشاركة مسؤولي حي شرق وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

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