كيفية تحضير الكبدة في المنزل: وصفة سهلة ولذيذة

كيفية تحضير الكبدة في المنزل: وصفة سهلة ولذيذة.. الكبدة هي واحدة من الأطعمة التي تتمتع بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، حيث يُمكن تحضيرها بعدة طرق ولها طعم مميز وغني. يتميز هذا الطبق بكونه مغذيًا ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة الدم بفضل احتوائه على الحديد وفيتامين B12. إليك خطوات بسيطة لتحضير الكبدة في المنزل:

1. المكونات الأساسية:

500 جرام من الكبدة (يمكن استخدام كبدة الدجاج أو البقر حسب الرغبة).

2 حبة بصل كبيرة، مفرومة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الذوق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عصير ليمونة واحدة.

فلفل أخضر حار (اختياري).

2. التحضير:

أولًا، يُنظف الكبد جيدًا من أي شوائب أو دماء. يمكن غسله بالماء البارد وتركه ليجف.

يتم تقطيع الكبدة إلى شرائح رقيقة.

في مقلاة كبيرة، يسخن الزيت على نار متوسطة. يتم إضافة البصل المفروم ويتم تحميره حتى يصبح لونه ذهبيًا.

بعدها، يُضاف الثوم المفروم ويُقلب حتى تظهر رائحته الطيبة.

تُضاف الكبدة المقطعة إلى المقلاة مع البصل والثوم، ويتم تحميرها لمدة 5-7 دقائق مع التحريك المستمر.

يُضاف الكمون والفلفل الأسود والملح، ثم يتم مزج المكونات جيدًا.

يُضاف عصير الليمون إلى الكبدة ويُقلب لمدة دقيقة لتتمازج النكهات.

في النهاية، يُمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.

3. التقديم:

يمكن تقديم الكبدة مع الأرز أو الخبز العربي، ويمكن تزيين الطبق ببعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس.

يُفضل تناول الكبدة ساخنة للاستمتاع بنكهتها.



هذه الوصفة السهلة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، كما أنها توفر طعامًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.