تفاصيل جولة وكيل التعليم بالدقهلية للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بإدارة السنبلاوين

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وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية خلال الجولة

 توجه اليوم الدكتور  أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة السنبلاوين التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

و قام مدير المديرية بزيارة خلال زيارته للأدارة لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها في عدد من المدارس بداية من:
مدرسة الأورمان للتعليم الأساسي
مدرسة الأورمان الثانوية الفنية الصناعية بنات 
مدرسة الشهيد فرج محمد فرج الابتدائية

و اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

 و وجه وكيل وزارة التعليم بالدقهلية بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

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