خبير: التجارة الإلكترونية بدأت في الأربعينيات قبل ظهور الإنترنت

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد محمد حسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت حديث العصر الحالي، على الرغم من أنها بدأت بفكرة في الأربعينات من القرن الماضي، أي قبل ظهور الإنترنت.

وأضاف حسن خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات كانت تتداول بياناتها عن طريق "التيليكس"، وذلك قبل ظهور التجارة الإلكترونية بالمسمى المعروف.

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وتابع مستشار الأمن السيبراني، أن التجارة الإلكترونية كسرت حاجز الزمان والمكان مقارنة بالتجارة العادية، وأصبح بإمكان جميع المواطنين القيام بأعمال التسوق من أي مكان وفي أي وقت.

وأوضح أن الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة العادية، هو عنصر التكلفة المالية، حيث تتطلب التجارة العادية توافر مبالغ مالية ضخمة لإنشاء سوق تجاري، على عكس التجارة الإلكترونية التي لا تتطلب سوى إنشاء منصة إلكترونية وعرض المنتجات عبر الإنترنت.

التجارة الإلكترونية برنامج صباح البلد الأمن السيبراني مستشار الأمن السيبراني

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