ننشر حركة تغييرات بمديري الادارات التعليمية بالقاهرة

أخبار مصر
بوابة الفجر

شهدت مديرية  التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة تنقلات خاصة بمديري الادارات التعليمية، وهم كالآتي:

-أيمن عزت الفخراني من مدير عام إدارة المطرية التعليمية تكليفًا إلى مدير إدارة المرج التعليمية (تكليفا)

-محمد مصطفي، من مدير إدارة النزهة التعليمية تكليفا إلى مدير عام إدارة البساتين التعليمية

-أحمد محمد مهني، من مدير إدارة حلوان التعليمية إلى مدير عام إدارة التبين التعليمية

-عبد العزيز فهمي، من مدير عام إدارة التبين التعليمية، إلى مدير عام  إدارة حلوان التعليمية

- محمد حسين من وكيل إدارة الساحل ندبا وتسييرا للأعمال إلى مدير عام  إدارة المطرية التعليمية تكليفًا.

-داليا مصطفي، من مدير إدارة بدر التعليمية تكليفًا إلى مدير عام إدارة النزهة التعليمية تكليفًا

- امانى خليفه من مدير إدارة المرج التعليمية تكليفا العودة لديوان المديرية

- نقل نبيل محمود من إدارة البساتين التعليمية إلى ديوان المديرية

-رضا إبراهيم حسين سليمان من وكيل إدارة حدائق القبة التعليمية.. يعود للوظيفة فى الكادر معلم.

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