حالة الطقس اليوم الاثنين 23-12-2024: أجواء مائلة للبرودة وأمطار متفرقة

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الطقس
الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 أجواء مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما تكون معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا
تكون الأجواء باردة في ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

  • شبورة مائية: تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
  • أمطار: فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط الرياح: تتنشط الرياح على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

  • البحر المتوسط: حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
  • البحر الأحمر: حالته معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2012
العاصمة الإدارية2011
الإسكندرية2112
طنطا2012
دمياط2016
شرم الشيخ2316
الغردقة2414
الأقصر2410
أسوان2409
كاترين1403

 يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

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